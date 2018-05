Calcagno (AIC): "Norme per iscrizione Lega Pro sono le migliori"

© foto di Emiliano Crespi

Umberto Calcagno, vicepresidente dell'AIC, è intervenuto nel corso della trasmissione “A Casa del Diavolo” in onda su VeraTV parlando dell'incontro avuto col presidente della Lega Pro Gabriele Gravina per la pianificazione della prossima stagione: "Gli incontri con la Lega Pro sono costanti. Ogni anno ci si interroga su nuove vicende e soluzioni migliorative. Le norme che ci sono per l'iscrizione al campionato sono le migliori che abbiamo nel panorama professionistico".

Eppure sono giunti moltissimi punti di penalizzazione, i precedenti 46 sono oggi saliti a 74: "E' il rovescio della medaglia: non fanno bene a classifiche e campionato, ma non c'è altra maniera per dare premio a chi è virtuoso ed ha sempre adempiuto alle scadenze. A seconda di come si guardi la classifica, si vedono queste situazioni in modo diverso. Ma noi dobbiamo tutelare tutti quanti: inasprire i punti può aver provocato storture, ma ha anche permesso probabilmente a chi ha sempre pagato di avere una classifica migliore".

Situazioni limite vedono penalizzazioni di 19 (Matera, ndr), 15 (Arezzo e Akragas, ndr) e 11 punti (Siracusa, ndr): "Avevamo già fatto richieste affinché la recidiva portasse all'ultimo posto diretto in classifica. Se ciò fosse avvenuto anche quest'anno nel Girone B, dove già c'era stata l'esclusione del Modena, avrebbe significato assenza di retrocessioni: noi abbiamo ragionato tanto su queste norme perché ogni medaglia ha il suo rovescio. Abbiamo inserito un bimestre in più non con un controllo a 45 ma a 15 giorni per cercare di includere il maggior numero di mensilità per penalizzare in corso di campionato. E' inevitabile che questo comporti decisioni che arrivino a ridosso dell'ultima giornata di campionato. Era una cosa che già le squadre sapevano".