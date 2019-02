Calcagno: "Matera? Escluso con mesi di ritardo. Tutto nasce dall'estate"

Fonte: Tuttoc.com

Il Matera è ufficialmente fuori dalla Lega Pro. TuttoC.com ha intervistato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Assocalciatori, per un commento sulla questione.

Matera out a febbraio. Voi ne avevate già chiesto l'esclusione in estate

"Matera fuori con mesi e mesi di ritardo non certo per responsabilità nostre o della Lega Pro ma di chi non ha voluto scrivere determinate norme nel mese di agosto regalandoci queste code impazzite".

Cosa accadrà ai calciatori?

"Ci risulta un solo calciatore professionista tesserato, gli altri sono giovani di serie. Con lo svincolo d'autorità vedremo se riusciremo a ottenere come in passato una deroga sul mercato".

Resta la beffa per chi ha perso punti col Matera nel girone d'andata

"È l'altro regalo estivo del commissario. A giugno 2018 avevamo chiesto insieme alla Lega Pro la modifica delle NOIF in tal senso. Modifica che è stata approvata solamente adesso e quindi sarà valida solo dal prossimo campionato: i risultati delle gare d'andata non saranno più validi se una squadra verrà esclusa nel girone di ritorno. Ma per il Matera purtroppo non è così".

Novità per Pro Piacenza, Cuneo e Lucchese?

"Non ci sono novità anche se le situazioni son differenti. Ma rispetto alla mancata presentazione di una fideiussione valida sono tutte formalmente sullo stesso piano e quindi alla fine verranno trattate alla stessa maniera. O pagheranno la multa di 350mila euro a seguito della condanna che avranno o ci saranno conseguenze peggiori".