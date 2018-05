Calcioscommesse, indagati ex Messina e Paganese ancora in C

Sono 38 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Messina nell'inchiesta sul calcioscommesse che coinvolgerebbe l'ACR Messina per otto gare disputate nel campionato di Lega Pro tra il 2015 e il 2016. Tra queste, oltre all'ex allenatore giallorosso Arturo Di Napoli e all'allora tecnico della Paganese Gianluca Grassadonia, dirigenti e intermediari vari, sono indagati anche diversi calciatori nel corso dell'ultima stagione militanti in Serie C: Andrea De Vito (Viterbese), Stefano Addario (Santarcangelo), Piersilvio Acampora (Paganese), Diogo Tavares (svincolato, ex Sicula Leonzio), Mirko Esposito (Catania), Pietro Baccolo (Paganese), Carmine Giorgione (Albinoleffe).