Calderini: "Serie C altamente competitiva, cerco un progetto serio"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Elio Calderini, attaccante svincolato dopo l'ultima esperienza con la Sambenedettese, è intervenuto ai microfoni di ZonaCalcio.net: "Fino a febbraio credo di aver realizzato un buon campionato ma dopo la chiusura del mercato invernale le scelte societarie in qualche modo hanno inciso sul mio rendimento nel finale di stagione. Sono alla ricerca di un progetto serio ed in particolare di una squadra che mi permetta di esaltare le mie caratteristiche di esterno. La prossima Serie C sarà altamente competitiva, ci saranno davvero tante compagini attrezzate per tentare di vincere i rispettivi campionati".