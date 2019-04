Calori: "Entella straordinaria ma la promozione non è sicura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai festeggiamenti per i 110 anni del Pisa era presente anche l'ex difensore nerazzurro Alessandro Calori: "Il campionato di Serie C è uno dei più difficili in assoluto perché a volte giochi su campi dove fai veramente fatica. Devi trovare il giusto mix: saper giocare in un modo in casa e in un altro fuori. Devi saper soffrire. Il Lecce ci ha impiegato 6 anni per arrivare in Serie B. Nel girone A l'Entella sta facendo un campionato straordinario nonostante abbia la difficoltà di giocare tante partite ravvicinate, forse ha una qualità tecnica superiore rispetto alle altre ma ancora la promozione non è sicura. Chi non arriva al primo posto è importante che arrivi ai playoff con la migliore condizione fisica possibile perchè se sprechi inutilmente energie per rincorrere poi questo lo paghi".