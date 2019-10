Camilli: "Al Monza hanno confezionato un girone su misura e ridicolo"

© foto di Federico Gaetano

L’ex presidente della Viterbese Piero Camilli è tornato a parlare per la prima volta da quando ha ceduto la società laziale dalle colonne de Il Messaggero: “Senza calcio si sta male, ma non ho rimpianti perché il mio ciclo a Viterbo era chiuso. Seguo tutte le partite, per me il calcio è vita e nonostante le arrabbiature degli ultimi anni la passione non è mai scemata. L'obiettivo della Viterbese è quello di mantenere la categoria valorizzando i giovani, finora è andata bene, ma la serie C è un campionato difficile. Vandeputte? Io non lo avrei mai venduto e avrei provato a trattenerlo, ma se proprio voleva andar via me lo sarei fatto pagare a peso d’oro. - continua Camilli criticando i gironi di Serie C – Hanno fatto ancora una volta i gironi su misura per il Monza, le avversarie principali sono Renate, Giana, Pontedera. Gli hanno confezionato un campionato ridicolo.. Come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.