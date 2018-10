Camilli: "Sabato la Viterbese non giocherà"

© foto di Federico Gaetano

"Camilli: 'La Viterbese sabato non giocherà'": Il Messaggero apre così la pagina sportiva dedicata alla Viterbese. In merito alla vicenda: "«Aspettiamo». Questo l'annuncio del patron Piero Camilli, dopo il rinvio della sentenza del Tar del Lazio che doveva decidere sulla riammissione o meno della Virtus Entella in Serie B liberando così un posto nel Girone A della Serie C per la Viterbese. Tradotto la squadra gialloblù non giocherà nemmeno sabato in casa contro il Monopoli e, a questo punto, salterà anche il turno infrasettimanale del 16 ottobre. «Abbiamo fatto 30, adesso facciamo 31 - ha detto ancora Camilli - sabato prossimo non giochiamo, poi vedremo». La società resta impassibile sulla posizione di voler ambire a giocare nel raggruppamento del nordovest e quindi aspetta la nuova sentenza del Tar sulla riammissione della Virtus Entella nella Serie Cadetta".