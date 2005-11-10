Campobasso, Rizzetta annuncia: "Abbiamo già deciso di prendere due tesserati in più"

Conferenza stampa fiume quella tenuta quest'oggi dal presidente del Campobasso Matt Rizzetta, che non ha parlato solo della vicenda che lo vede legato alla possibile acquisizione del Napoli, ma anche del suo club, al momento dodicesimo in classifica nel Girone B di Serie C.

Una situazione non soddisfacente, anche se sono trascorse solo 10 giornate dal via del campionato, ma in merito al futuro Rizzetta è fiducioso: "A livello economico, a prescindere dalla mia presenza qui, non stiamo facendo mancare nulla. La riprova è che abbiamo già deciso di prendere due tesserati in più per coprire gli infortuni che ci hanno colpito, nonostante l'attuale posizione in classifica sia ancora ampiamente recuperabile. La mia presenza qui, o la sua eventuale assenza, non misura il mio impegno".