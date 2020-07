Campodarsego, cambia la ragione sociale del club: atto necessario per iscrizione in C

Promozione centrata, ma obblighi formale da sbrigare per potersi iscrivere al campionato di C. Però il Campodarsego è pronto, e proprio ieri ha compiuto l'atto necessario per il futuro, quello del cambio della ragione sociale.

Di seguito la nota del club:

"Con le firme apposte questo pomeriggio, presso lo studio notarile Diliberto di Campodarsego, è nata ufficialmente l’A.C. Campodarsego: con questo atto formale, il club biancorosso adempie ad uno dei fondamentali obblighi normativi per poter procedere all’iscrizione del campionato di Serie C, secondo la normativa di riferimento per l’ammissione ai tornei di calcio professionistico.

Di fronte al Notaio, si è proceduto all’atto di trasformazione eterogeneo dalla “Associazione sportiva A.C.D. Campodarsego” alla Società a responsabilità limitata “A.C. Campodarsego Srl”.

Presenti all’incontro il presidente Daniele Pagin, il commercialista della società Roberto Fogarollo, e il dott. Luca Bassan, oltre ai rappresentanti della A.S. Acd Campodarsego.

Contestualmente all’atto di trasformazione, è stato nominato amministratore unico il Presidente del club, Daniele Pagin, e in veste di organo di controllo il sindaco unico dott. Luca Bassan".