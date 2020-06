Campodarsego in C. Ghirelli: "Favola che rende unica la C". Pagin: "Sarà un onore"

Scambio di missive, e complimenti, fra il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il presidente del Campodarsego – neo promosso in Serie C - Daniele Pagin.

Il primo ha infatti scritto una lettera per congratularsi dell’impresa compiuta: “Caro Presidente,

congratulazioni! L’8 giugno 2020 è per voi una data indimenticabile, scolpita nella storia della vostra società: avete centrato per la prima volta la promozione in Lega Pro, una prima volta fatta di sacrifici e di passione che premia il vostro lavoro. - scrive Ghirelli - Una favola che rende unica e ricca la realtà della Serie C. Complimenti per l’obiettivo raggiunto”.

La risposta del secondo è arrivata a stretto giro: “Gent.mo Presidente Ghirelli,

La ringrazio personalmente per le belle parole che ha voluto rivolgere alla nostra Società. Sarà per noi, per il Campodarsego Calcio e per una piccola realtà territoriale come la nostra, un vero onore confrontarci con il calcio professionistico. Una categoria come la Serie C sa coniugare l’unione e il confronto tra compagini emergenti, quali siamo noi, che ci presentiamo in punta di piedi al cospetto di un torneo che mai avevamo affrontato nella nostra storia, e grandi club che hanno già scritto pagine importanti, nella storia del calcio italiano. - continua Pagin - Un banco di prova affascinante, che rappresenterà per Noi, come giustamente Lei stesso scrive, una favola unica, e un appuntamento indimenticabile. Arriviamo felici, orgogliosi e determinati ad un salto così grande. E puntiamo, nel nostro piccolo, a lasciare un segno di questa nuova categoria”.