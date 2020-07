Campodarsego, Maniero: "Saputo della rinuncia alla C mentre trattavo con un giocatore"

Il Campodarsego, quest'oggi, ha rinunciato al campionato di Serie C. A deciderlo il presidente che ha preferito fare un passo indietro dopo la vittoria del campionato di Serie D. TuttoC.com ha intervistato il direttore sportivo dei veneti, Andrea Maniero, per chiedere spiegazioni: "Anch'io, come la stampa, sono stato informato della rinuncia quest'oggi. Stamattina alle 11 il presidente mi ha chiamato per comunicarmelo. Proprio mentre definivo l'accordo con un giocatore per la prossima stagione. Ha deciso così, non c'è molto da dire. Ne prendo atto a malincuore. Spiace perché avevamo ottenuto la C dopo una cavalcata strepitosa e dopo aver progettato un'avventura sostenibile in Serie C. Avevamo definito il budget e anche un'ipotetica rosa, lo stesso patron nei giorni scorsi mi aveva chiesto se avevamo chiuso qualcosa. Il mercato? Viste le risorse limitate, sapevo di dovermi muovere in anticipo. E lo stavo facendo: avevo trovato l'accordo con un paio di società di categorie superiori per i loro giovani e stavo trattando alcuni giocatori di Serie C. Nomi non ne faccio, per rispetto, però spiace molto aver coinvolto in questo progetto tante persone che adesso si ritrovano senza nulla nelle mani".