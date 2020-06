Campodarsego, Pagin: "Entro mercoledì il via all'accordo per l'uso dello stadio Euganeo"

E' iniziato in casa del Campodarsego, una delle nove società promosse in Serie C dalla LND, il lavoro per il prossimo campionato fra i pro. Lavoro che è iniziato dalla infrastrutture, in particolare lo stadio. Daniele Pagin, presidente del club veneto, ha parlato di questo tema dalle colonne de Il Mattino di Padova: "L'uso dell'Euganeo? Ci vedremo non più tardi di mercoledì prossimo per iniziare a stipulare la convenzione e accordarci sui relativi costi. Il nostro stadio storico, il Gabbiano, non è omologato per la Serie C. A Campodarsego, tuttavia, manterremo il nostro quartier generale e continueremo a tenere tutti gli allenamenti".