Campodarsego, Pagin: "In 12 anni dalla 1^ Categoria alla C. Quasi non me ne rendo conto"

Il presidente del Campodarsego Daniele Pagin attraverso i canali ufficiali del club ha esultato per la promozione in Serie C certificata ieri dal Consiglio Federale: “Non posso credere che un piccolo comune come il nostro possa aver scritto una pagina di storia così grande. Avevo già festeggiato in cuor mio, ma sapevo di dover aspettare l'ufficialità della Federazione. Oggi dopo la notizia ufficiale scopro che è un po’ come se mi fosse piovuto tutto addosso all’improvviso, quasi non me ne rendo conto. - continua Pagin – In dodici anni siamo passati dalla Prima Categoria alla Serie C, senza tanti patemi, puntando sempre al vertice senza mai strafare e sono orgoglioso e contento per tutta la gente di Campodarsego. Da oggi in poi l'otto giugno sarà una data storica. Adesso ci godiamo il momento, ma dalla prossima settimana dobbiamo metterci a lavorare per la prossima stagione. Ci faremo trovare pronti”.