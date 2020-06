Cani: "Sono carico per rimettermi in gioco in Italia. Bari? Ci tornerei anche a piedi"

“Tornerei a Bari anche a piedi. Questa città era nel mio destino visto che mi ha accolto da bambino appena arrivato dall'Albania. E quando ho vestito la maglia dei Galletti ho cercato di sdebitarmi di questo”. Parla così il centravanti, attualmente svincolato, Edgar Cani ai microfoni di Telebari fra passato e futuro: “A gennaio ho rescisso il contratto con la Vibonese, ma adesso ho recuperato dal problema al ginocchio che avevo e aspetto il prossimo anno per rientrare. Sono carichissimo, non vedo l’ora di rimettermi in gioco e vorrei farlo in Italia. - continua l'albanese – Giocare al San Nicola davanti a 55mila spettatori è stato stupendo, ricordo anche la doppietta contro il Novara, un momento fantastico perché quelle reti furono fondamentali per qualificarci ai play off. Contro il Latina invece ci fu qualche errore arbitrale di troppo, ma non credo fosse un complotto. Ricordo che i tifosi, nonostante non fosse arrivata la A, ci ringraziarono come se avessimo conseguito l’obiettivo. Il calcio è uno sport, ma quando si vivono vicende così particolari, rimangono nel cuore.”