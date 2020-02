© foto di Giuseppe Scialla

Nel giorno in cui non si è concretizzato il passaggio di mano della maggioranza delle quote societarie dell'Avellino arriva un comunicato a firma di Aniello Martone, dg del club irpino: "Ritengo che la dignità ed il rispetto per i tifosi e, in generale, della piazza di Avellino vengano prima di ogni aspetto professionale. Pertanto, viste le dichiarazioni dell’Amministratore Unico, rassegno le dimissioni da dirigente dell’Us Avellino 1912".