Caos Catania, Lo Monaco lascia lo stadio, i tifosi lo seguono. E il mister?

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

E' caos in casa Catania, con il 5-0 rimediato contro la Vibonese che rischia di avere un'eco ben più devastante del semplice risultato sportivo. Per tutte le conseguenze che potrebbe portare dietro, e anche per una classifica che proprio non vuol decollare, e che a ora vede gli etnei al 9^ posto in classifica con 15 punti: una media non ottimale per chi voleva puntare alla Serie B.

Furia Lo Monaco. E non solo - Una prestazione che non c'è stata, e la dirigenza, Pietro Lo Monaco e Antonino Pulvirenti su tutti, ha lasciato il "Razza" di Vibo Valentia ben prima del triplice fischio del direttore di gara, seguita poi dai circa 150 tifosi catanesi che hanno iniziato ad abbandonare lo stadio al 15' della ripresa, quando gli uomini di mister Andrea Camplone erano già sotto di 4 reti e incapaci di reagire. Proprio al termine del match, l'allenatore ha fatto sapere che non rassegnerà le dimissioni, ma il club è già a lavoro per cercare il sostituto.

I primi nomi - Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in pole ci sarebbe Cristiano Lucarelli, già in Sicilia nella stagione 2017-18 e con cui il club avrebbe già un accordo di massima, ma in lizza c'è anche il ritorno di Andrea Sottil, legato al club ancora da due anni di contratto. E parebbe questa una soluzione ottimale soprattutto nel caso in cui Camplone si impuntasse contro le dimissioni chieste dalla società.

Il turno infrasettimanale - A complicare i piani, però, c'è il turno infrasettimanale, che vedrà il Catania impegnato contro il Bisceglie. Una gara interna nella quale si sentirà anche il pubblico, ormai giunto al limite della tolleranza, e che deciderà in effettiva il futuro di Camplone. Anche se le sensazioni lo vogliono davvero ai titoli di coda.