Caos Livorno, Navarra: "Siamo al capolinea, ho già avvisato il sindaco e Ghirelli"

vedi letture

Dalle colonne di TuttoC.com arrivano alcune brevi dichiarazioni di Rossettano Navarra, presidente del Livorno, in merito alle scadenze fissate per il club labronico nella giornata di oggi in merito alla fideiussione da presentare in Lega: "Siamo al capolinea, ho già avvisato il sindaco e Ghirelli. Ho fatto anche un ultimo tentativo con Spinelli, ma qui finiscono gli appelli. La mia fideiussione da 350mila euro è stata depositata ma manca quella di Banca Cerea. Ho provato in tutti i modi a richiamare l'attenzione, anche con termini forti. Sono entrato in questa operazione quando Spinelli aveva già venduto il 69% agli altri soci: io non posso fare più di tanto con le mie quote"