Caos Livorno, versamento obblighi finanziari entro il 16/12. Rischio fallimento per il club

La situazione in casa Livorno è sempre più tragica. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nell'ultimo CdA era stata richiesta la sfiducia nei confronti del Gruppo Carrano. Tutto è stato rinviato a venerdi 11 dicembre con un nuovo consiglio che dovrà ratificare la decisione presa. Soltanto di fronte a questa nuova situazione con i vari Heller, Carrano, Mariani, Verdolini, Agostinelli, Balestrieri usciti di scena, sarà formato un nuovo "governo" composto da Aimo, Ferretti, Navarra con l'appoggio esterno garantito da Spinelli. E tutto questo dovrà avvenire entro il 16 dicembre un giorno fatidico con il versamento degli obblighi finanziari per evitare il fallimento o l'uscita dal campionato. C'è da tenere in considerazione la penalizzazione, ma il rischio che si può concretizzare è quello del fallimento.