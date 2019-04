Caos Lucchese, Nuccilli si ritira e scoppia il caso documentazione

Fonte: TuttoC.com

Lucchese sempre più nel caos. Come riporta gazzettalucchese.it Alessandro Nuccilli si è ritirato dalla corsa per accaparrarsi la società rossonera. Un epilogo già anticipato ieri dal consulente dimissionario Enrico Ceniccola che ha la procura dal proprietario del club Aldo Castelli, a interfacciarsi con i possibili acquirenti. Che nel frattempo stanno facendo tutti passi indietro. Il motivo? Nessuno consegna loro la documentazione contabile che consente di fotografare la situazione societaria al 31 marzo scorso. Ceniccola, che dovrebbe redigere il bilancio, si difende così: "Non posso redigerlo sino a che non ho conoscenza delle fatture in entrata e in uscita dalla Lucchese. Mi risulta arrivino allo stadio, l'amministratore Ottaviani le ha già chieste in segreteria e lo rifarà oggi. Perché non vengono consegnate non ne ho idea. Ci ha lavorato sopra Anca Moldovan? Sì, lo confermo sino alla fine di gennaio, poi non mi risulta, ma sostiene che le abbia ordinate e lasciate in sede e lì c'è una segreteria e una segretaria. A questo punto che ci inviino quello che c'è".