Fonte: TuttoC.com

Un delegato dell'AIC si sta recando ad incontrare i giocatori di Matera e Reggina: secondo quanto raccolto da TuttoC.com entrambe le squadre stanno vivendo momenti parecchio concitati e sembra che stiano anche pensando al preannuncio di sciopero, quindi allo stato di agitazione. A Matera si sta riflettendo per il turno di Santo Stefano (ironia della sorte sarà proprio Matera-Reggina, ndr), quindi non scenderebbero in campo mercoledì, mentre a Reggio Calabria sembrano più convinti a portare avanti le proprie idee già per questo weekend. Maggiori dettagli dopo gli incontri fissati nelle prossime ore.