Caos ripescaggi, Ranucci (Ternana): "Finalmente qualcuno deciderà"

Intervistato da Ternananews il presidente rossoverde Stefano Ranucci ha parlato della decisione del Governo di spostare tutti procedimenti dalla giustizia sportiva a quella amministrativa, ovvero al TAR: “Noi siamo sempre stati convinti della nostra ragione e speriamo che il TAR ci dia ragione, ma qui la vittoria riguarda un aspetto decisamente più importante perché finalmente si deciderà, mentre finora siamo sempre stati rimbalzati senza che nessuno si prendesse la responsabilità di dire giocate qui o giocate là. Volevano prenderci per stanchezza e non ci sono riusciti, abbiamo continuato a lottare e questa la considero una grande vittoria. Ora finalmente arriverà una decisione. - continua Ranucci parlando dei tempi – In teoria il 9 è fissata già un'udienza e stiamo cercando di capire se sarà quella buona o bisognerà attendere un'ulteriore convocazione, noi siamo preparati e ci faremo trovare pronti”.