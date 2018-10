Caos ripescaggi, rinviate anche sei partite della Berretti

Fonte: TuttoC.com

Le problematiche di Serie B e C ricadono anche sui più giovani. La Lega Pro, rinviando le sfide di Catania, Pro Vercelli, Robur Siena, Virtus Entella, Ternana e Novara, ha deciso di bloccare anche le sfide delle rispettive Berretti. L'unica giovanile a salvarsi è quella della Viterbese, dal momento che i laziali comunque vada resteranno in Lega Pro e, di conseguenza, non ci sarà alcun spostamento nel campionato Primavera.