Caos ripescaggi, si va verso lo slittamento della sentenza a lunedì

Nella giornata di oggi era attesa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale in merito al caos ripescaggi che coinvolge la Serie B e la Serie C. Secondo le ultime indiscrezioni si va verso lo slittamento della sentenza, attesa per la serata di oggi, a lunedì primo ottobre. Resta ora da capire cosa succederà alle squadre interessate – Catania, Ternana, Pro Vercelli, Robur Siena e Novara – che sarebbero dovute scendere in campo questo week end e che ora potrebbero chiedere una sospensione delle gare alla Lega Pro. Quest'ultima però in assenza di comunicazioni ufficiali avrebbe le mani legate.