Caos Sambenedettese, Bacinovic pronto a denunciare il presidente

© foto di Federico De Luca

La sconfitta casaligna contro l'Albinoleffe ha agitato abbastanza le acque in casa Sambenedettese, nonostante i marchigiani siano in piena lotta play off nel girone B di Serie C. Il primo a farne le spese è stato il tecnico, Eziolino Capuano, sollevato dall'incarico, oltre ai calciatori, accusati dal patron Fedeli di scarso impegno. Tra questi il più bersagliato è stato Armin Bacinovic, definito mercenario. Il mediano sloveno non ha di certo mandato giù le accuse e starebbe pensando di denunciare il suo presidente, passando quindi alle vie legali come riportato da Gianlucadimarzio.com