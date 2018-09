Caos Serie B, annullata l'udienza al Collegio di Garanzia del CONI

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

Serie B, il Foggia batte il Padova in rimonta. Risultati e classifica

Le pagelle del Padova - Ravanelli invalicabile, attacco in ombra

Pescara, Monachello in dubbio per Padova

Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Almici

La Gazzetta dello Sport: "Palermo, via Tedino, torna Stellone"

Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Venturato. Multa per il Brescia

Spezia, sirene dall'estero per l'attaccante Okereke

Crotone, i convocati di Stroppa: out Cuomo, rientrano in quattro

Spezia, elongazione al bicipite femorale per Pierini

Carpi, scarico per i calciatori utilizzati a Perugia

l’ udienza del 28 settembre 2018, alle ore 14.30, dinanzi alla prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/LNPB), 74-2018 (Pro Vercelli/LNPB), 75-2018 (Ternana/FIGC) e 76-2018 (Pro Vercelli/FIGC), relativi al format della Serie B, è ritenuta sconvocata".

preso atto che il Tar Lazio, con la suddetta ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della decisione del Collegio di Garanzia (dispositivo in data 11 settembre 2018; decisione n. 62-2018 in data 25 settembre 2018), sicché essa è pienamente esecutiva ed impedisce al Collegio di pronunciarsi sulla materia, avendo il Collegio, con la ripetuta decisione 62-2018, dichiarato la propria incompetenza e rinviato agli organi della giustizia sportiva federale;

vista l’istanza formulata in data odierna da parte della difesa della società Ternana, recante conferma dell’udienza del 28 settembre 2018, disposta dal Presidente del Collegio di Garanzia con provvedimento n. 723/2018 del 19 settembre 2018;

“Vista l’ordinanza prot. n. 05690/2018 del 27 settembre 2018, assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione prima Ter - sul ricorso numero di registro generale 10211 del 2018, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli;

"Il Presidente del Collegio di Garanzia per lo Sport, Franco Frattini, ha emesso la seguente comunicazione:

Niente udienza domani al Collegio di Garanzia del Coni per i ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli. Lo ha comunicato il presidente Franco Frattini : il procedimento era collegato all'eventuale accoglimento degli altri ricorsi al TAR, respinti oggi. Resta fissata, ovviamente, l'altra udienza in programma al TFN sempre domani.

