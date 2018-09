Caos Serie B, avv. Pro Vercelli: "Decisione del TAR censurabile"

© foto di Federico De Luca

Via Facebook, il legale della Pro Vercelli, l'avvocato Cesare Di Cintio, ha commentato la pronuncia del TAR che ha respinto il ricorso delle Bianche Casacche: "Serie B e format, è arrivata pochi minuti fa l’ordinanza del Tar del Lazio che ha respinto i nostri ricorsi. Riteniamo che si tratti di una decisione censurabile dal punto di vista giuridico ma come sempre la rispettiamo. Questo non ci scoraggia, noi andiamo avanti nella nostra battaglia per il rispetto delle norme. Una battaglia che ha visto compattarsi tutte e 5 le società coinvolte e che speriamo possa gettare le basi per un futuro fatto di regole certe e soprattutto rigorose".