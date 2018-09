Caos Serie B, Lo Monaco: "Subito un danno economico devastante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritardo nell'inizio dei campionati e le ripercussioni economiche sulle società interessate. A La Gazzetta dello Sport, l'ad del Catania, Pietro Lo Monaco, spiega gli effetti della vicenda sugli abbonamenti: "Se il Catania fosse stato ammesso in B in maniera definitiva saremmo già oltre quota 10 mila. Economicamente abbiamo subito un danno devastante, chiederemo conto e ragione, faremo valere le nostre ragioni comunque vada a finire. Il calcio è marcio e gestito nel modo in cui si sta gestendo questa situazione. Cioè in modo pessimo, senza un filo conduttore logico".