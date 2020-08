Caponi: "C'era amarezza, ma Pontedera rappresenta tanto per me. Giusto continuare"

vedi letture

Il Pontedera riparte da Andrea Caponi, Andrea Caponi riparte da Pontedera: certi legami, di sangue, sono quasi inossidabili. Fresco di rinnovo, il capitano granata ha parlato ai microfoni di tuttoc.com: "Dopo il lockdown stare a lungo fermi è stato pesante. Successivamente c'era la possibilità di disputare i playoff, non giocarli ha fatto in un primo momento un pò male, visto dalla parte di un calciatore disputare la post season da quarti era qualcosa di molto bello. Poi ovviamente entrano in gioco altre dinamiche che una società deve valutare. Tutto questo mi aveva fatto perdere le motivazione, ma la chiacchierata con il direttore Generale Paolo Giovannini ha permesso che si trovasse un accordo, anche perché ho pensato a quanto tengo a questa società e quanto Pontedera possa rappresentare per me. Quando un giocatore è in scadenza è normale che arrivino offerte, in questa situazione difficilmente si prosegue il rapporto con il club di appartenenza. Invece è andata così, io adesso sono molto motivato e pronto ad affrontare una nuova stagione. Ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene".