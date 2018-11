Capotondi: "Aggressione arbitro? E' il momento delle decisioni forti"

© foto di Federico De Luca

Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a Mediaset durante il programma Tiki Taka: "Sono contenta di questa nuova avventura, con Ghirelli e Tognon siamo già all'opera e il primo consiglio sarà il 22 novembre. L'aggressione all'arbitro a Roma? E' un problema di cultura sportiva che ha a che fare con l'accettazione di una regola. Questa può pure essere sbagliata, ma è sempre il campo che decide. Non è possibile immaginare episodi del genere a corredo di una partita di calcio. Anche il sistema giornalistico, secondo me, dovrebbe abbassare i toni della discussione perché l'odio verso gli arbitri deriva anche da questo. Inoltre dobbiamo combattere l'infiltrazione della delinquenza all'interno del mondo del calcio. Servono posizioni forti. L'Italia? C'è voglia di rivalsa, non solo in Federazione. Quello che è successo un anno fa non vuol più vederlo nessuno".