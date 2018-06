Capuano allontana il Taranto: "In D non andrei neanche al Real Madrid"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ezio Capuano è pronto a ripartire. E se i bookmaker quotano a 1000 un suo eventuale approdo sulla panchina del Real Madrid, la squadra che si è mossa in modo più concreto sembra essere il Taranto. Raggiunto da blunote, l'ex allenatore della Sambenedettese ha scartato la proposta dei pugliesi: “Il fatto di essere accostato al Taranto, una piazza faraonica, mi fa solo piacere: sono innamorato della città, la amo, però aspetto la Serie B. È solo un problema di categoria: senza nessuna presunzione, in D non allenerei.

Ho vinto tre volte su tre l'Interregionale, ma è successo circa diciotto anni fa. Se il Taranto si trovasse in Serie C sarei venuto a piedi, rinunciando anche a una chiamata in serie cadetta. Negli ultimi anni ho fatto bene, come a Modena e non ultimo il secondo posto con la Sambenedettese. Può chiamarmi anche il Real Madrid in serie D, ma in quella categoria non ci vado. Ovviamente, quando qualcuno ti fa una proposta lavorativa va sempre ringraziato".