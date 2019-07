© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da Tuttoavellino.it il tecnico Eziolino Capuano ha parlato delle voci che lo accostano alla panchina irpina dicendosi orgoglioso e pronto: “Sono orgoglioso degli attestati di stima che sto ricevendo, soprattutto dalla gente. Io sono un uomo del popolo e il calore dei tifosi e la loro vicinanza per me ha sempre rappresentato qualcosa di speciale. - continua Capuano confermando i contatti in corso - Cè una trattativa e non lo nego. Al momento non posso entrare nei dettagli, ma per me sarebbe motivo d’orgoglio allenare un club del genere. L’Avellino in tutte le categorie è un privilegio per pochi e un desiderio per tutti. Sarei solo fiero e orgoglioso di allenare questa squadra”.