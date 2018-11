Capuano assicura: "Io alla Casertana? Al momento non c'è nulla"

Fonte: TuttoC.com

Eziolino Capuano, esperto tecnico di Serie C, a più riprese è stato dato a un passo dalla Casertana. Queste le sue parole, ai microfoni di Stereo5TV: "Quando un allenatore viene accostato a una squadra è sempre motivo d'orgoglio, specie quando si tratta di società e piazze di spessore come quelle di Caserta. Al momento, però, non c'è assolutamente nulla. La Casertana sta vivendo un momento di difficoltà ma ha tutto il tempo per riprendersi, parliamo di un gruppo di spessore", riporta ZonaCalcio.net.