Capuano: "Casertana da categoria superiore, Juve Stabia competitiva"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha detto la sua sulla Casertana e sulla Juve Stabia, due compagini che ha allenato in passato, e che si affronteranno a breve in Coppa Italia di Serie C. Parliamo di Ezio Capuano. Queste le parole del tecnico nativo di Salerno, a Il Pungiglione Stabiese: "Credo che la Casertana sia una squadra composta interamente da giocatori di categoria superiore. Ha dimostrato di avere una società solida e la speranza per loro è che i giocatori si confermino. Anche le vespe sono un’ottima squadra che gioca bene e che fa divertire i tifosi. Ho visto un paio di volte giocare le vespe e sono rimasto colpito. Ha tanti giocatori di qualità come Paponi, Troest, Canotto o Carlini ma anche giovani fortissimi come Elia, che è giovanissimo e che mi piace moltissimo. Ha tanti margini di miglioramento e credo che farà carriera. I gialloblu hanno anche un ds giovane che ha costruito una squadra giovane ma competitiva, che sta vincendo e convincendo. I falchetti, invece, hanno puntato totalmente sui nomi e sui giocatori di categoria superiore. A memoria non ricordo un’altra squadra cosi imbottita di giocatori forti". A riportarlo è Vivicentro.it.