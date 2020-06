Capuano e i playoff: "Se qualcuno pensa che l'Avellino sarà la vittima sacrificale sbaglia"

Dalle colonne de Il Mattino arrivano alcune dichiarazioni di Ezio Capuano, tecnico dell’Avellino, in vista dei playoff che i Lupi dovranno affrontare a partire dal 1° luglio: “Come Avellino si sta procedendo sempre in maniera individuale e nel pieno rispetto delle regole, per quanto sia un protocollo difficile da applicare. Mi auguro e sono convinto che anche gli altri stiano facendo altrettanto. Ora, una volta sostenuti tutti gli esami previsti, non ci resta che tornare ad allenarci in maniera collettiva e preparare al meglio questi playoff. Ero piuttosto sicuro che i miei atleti avessero lavorato con grande applicazione ed oggi stanno confermando grande abnegazione. Se qualcuno pensa che l'Avellino sarà la vittima sacrificale sbaglia eccome. Ribadisco quanto detto più volte. Noi non vogliamo essere la comparsa o la vittima sacrificale, è un concetto che abbiamo fatto nostro e che ci ha accompagnato in tutti questi mesi, sperando di poter dare grandi soddisfazioni alla proprietà ed alla piazza intera”.