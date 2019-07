Capuano: "Non sarò io l'allenatore dell'Avellino"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Non sarà Ezio Capuano il prossimo allenatore dell'Avellino. A smentire l'approdo sulla panchina degli irpini è stato lo stesso tecnico, ai microfoni di Radio Sportiva: "Non sarò sicuramente io l'allenatore dell'Avellino. Non c'è stato un punto di incontro per tanti motivi. C'è una situazione un po' difficile e auguro alla città intera grandi successi e di tornare presto grande. L'episodio di 13 anni fa in cui esultai dopo una vittoria è rimasto indigesto ai tifosi irpini, ma io non ho mai voluto offendere nessuno e vivo per il risultato. Non c'è nessun problema per me con la tifoseria. La Serie C ha fatto le cose meglio degli altri anni, al di là del caso Cerignola. Vivremo 3 gironi belli, nel gruppo C ci sono squadre prestigiose: Bari, Reggina, Catania, Potenza. Secondo me sarà il più difficile".