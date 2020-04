Capuano: "Solo un pazzo poteva andare ad allenare ad Avellino, ma era quello che volevo"

Ezio Capuano, tecnico dell’Avellino, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha fatto una panoramica della sua carriera. “Vedo cose di 20 anni fa su YouTube e un po’ mi vergogno. Quando parlo di sentimenti altissimi mi viene da piangere. Vivo per far felice il popolo qualunque sia la bandiera. La gente aspetta tutta la settimana che tu le dia un risultato. MI sono legato a tutte le piazze. Solo un pazzo poteva ad andare ad allenare ad Avellino, ma era la piazza che volevo. Ho tenuto il gruppo fuori da tutto. Oggi siamo nei playoff e questa proprietà ha la forza per darmi la Ferrari che merito. Se tornerei al Nord? Mi sento inferiore a pochi, e parlo di Serie A. Tutti dicono che tatticamente sono il più bravo ed è dura farmi gol. Sono all’alba, non al crepuscolo”.