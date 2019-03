Capuano torna a Potenza: "Avversario esperto ma a noi servono punti"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Trasferta in Basilicata per il Rieti che, nella trentesima giornata del Girone C, affronta il Potenza. Una gara particolarmente sentita dal tecnico dei sabini, Ezio Capuano, lucano ed ex allenatore proprio dei rossoblu: "A Potenza ci vivo, ho le mie origini da generazioni e tanti amici. L'ultima volta che il club giocò tra i professionisti c'ero io in panchina e ricordo con particolare affetto quella che amo definire la stagione della dignità. Giocavamo mercoledì e domenica, consapevoli che non c'erano le condizioni economiche per mantenere la categoria a fine stagione ma volevamo a tutti i costi salvarci sul campo e ci riuscimmo battendo il Pescina nell'ultima giornata. Oggi Potenza è tornata in Serie C, ha la rosa più esperta del campionato, ancora più del Catania e una dirigenza solida che ha saputo portare un entusiasmo devastante. La piazza ha risposto alla grande e, nel rapporto tra popolazione e presenze allo stadio, è al primo posto in Italia. A noi servono punti per la sopravvivenza, andremo lì per fare la partita della vita, consapevoli che davanti troveremo un avversario dotato e allenato da un tecnico giovane che farà sicuramente carriera"