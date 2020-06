Caputo: "Antenucci arma in più di un Bari che vorrei rivedere presto in Serie A"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno - edizione Bari, è intervenuto l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo. Che ha parlato anche della sua ex squadra, il Bari appunto: "Penso sia una delle favorite per la promozione. Ha una grande squadra, conosco l’allenatore, che ho avuto a Empoli, ha una società molto importante alle spalle. Mi auguro con tutto il cuore che ce la faccia, farò il tifo per loro. La squadra è forte, di categoria. Antenucci non ha bisogno di presentazioni, sono suo amico, ci conosciamo e ci rispettiamo. Ha il mio stesso ruolo, sarà l’arma in più di questo Bari. Vorrei vedere i tifosi baresi e il Bari già tra qualche anno in A. È la categoria che compete alla piazza. È un peccato sia finito in C o addirittura in D, ma spesso è meglio partire dal basso per arrivare in alto. Ora finalmente si respira aria nuova, c’è una gestione solida. Dopo anni di difficoltà, i tifosi se lo meritano".