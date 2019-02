© foto di Fotolive/Feralpisalò

Una doppietta lampo, racchiusa nel giro di 6 minuti: Andrea Caracciolo ha deciso il match a Teramo regalando la vittoria ai suoi compagni. Al sito ufficiale della FeralpiSalò, l’Airone ha però messo in secondo piano le realizzazioni personali che gli hanno permesso di raggiungere quota 200 nel professionismo: “Gol? Oggi era importantissimo perché cercavamo questa terza vittoria consecutiva. Giocavamo con una squadra ben organizzata su un campo diverso dagli altri. Sono contentissimo di aver raggiunto il traguardo dei 200 gol: non vedo l'ora di arrivare a casa e dire ai miei figli che papà ha segnato 200 gol (ride, ndr). Dobbiamo pensare a noi stessi: non dobbiamo pensare alla classifica e rimanere umili, pensando a partita per partita”.