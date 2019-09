© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, partendo a commentare il divieto imposto ai tifosi in occasione della trasferta di Potenza ("Ribadito in premessa il rispetto delle misure adottate dall'autorità competente, voglio esprimere un forte dissenso: questa decisione penalizza il Calcio Catania, che non potrà contare sull'apporto dei suoi sostenitori. Meritiamo rispetto, in questo caso non possiamo e non vogliamo rimanere in silenzio"), l'Ad del Catania Pietro Lo Monaco ha poi guardato al lato sportivo: "Volevamo riappropriarci del nostro abito, quello che avevamo sfoggiato anche ai tempi della Serie A: il 4-3-3. Per questo abbiamo preso un allenatore che ama il bel gioco e che ha idee chiare. Non che negli anni scorsi - quando abbiamo fatto 154 punti in due campionati, ad esempio - si fosse fatto male. Ma Camplone ha dato un'identità ben precisa alla squadra. Due vittorie in due partite va già bene. Ma dobbiamo continuare su questa squadra e migliorare. Il Catania ha un organico che può fare grandi cose".