Carlevaris: "Contatti con la Virtus Verona, la proposta più realistica. Il mio sogno è la Triestina"

Andrea Carlevaris, giovane attaccante che fa i dilettanti con il San Luigi, sogna il grande salto tra i professionisti, con la maglia della Virtus Verona. A confermare la situazione è lui stesso, intervistato da Il Piccolo: "I contatti ci sono e tra le varie proposte giunte è quella più realistica: io sono pronto per mettermi in gioco e tentare la carriera nel calcio. Mi credo pronto a giocare in Lega Pro altrove, ma non nascondo che continuo a cullare un sogno dentro di me: quello di indossare la maglia dell’Unione (Triestina, ndr), giocare al Rocco segnare e correre sotto la curva Furlan".