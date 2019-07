Carpi, ad un passo l'arrivo dell'esterno Lomolino dalla Robur Siena

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Retrocesso in terza serie, il Carpi sta ricostruendo la rosa che proverà a risalire subito e tornare in Serie B. Secondo La Gazzetta di Modena, sarebbe ormai ad un passo un nuovo innesto, quello dell'esterno Matteo Vito Lomolino, classe '96 cresciuto nelle giovanili dell'Inter ed oggi di proprietà della Robur Siena, nella cui rosa è rientrato dopo il termine del periodo trascorso in prestito al Trapani.