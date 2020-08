Carpi, ag. Saber: "Piace anche a club di categoria superiore. Chi ha i soldi lo prende"

Giuseppe Galli, procuratore del centrocampista del Carpi Hraiech Saber, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Pianetaserieb.it spiegando che le richieste per il classe '95 non mancano: “Il ragazzo qualche richiesta l’ha avuta. Dobbiamo solo valutare. La prima squadra che veramente mette i soldi, visto che il club emiliano chiede solo soldi, può assicurarsi le sue prestazioni. Comunque Saber ha richieste sia in categorie superiori che in C”.