© foto di Federico De Luca

Sono ore decisive per il futuro del Carpi. Come riporta Il Resto del Carlino, infatti, oggi Stefano Bonacini, patron del club emiliano, è atteso a Milano per incontrare un imprenditore interessato all'acquisto del pacchetto di maggioranza della società. Da capire le tempistiche del passaggio di proprietà visto che entro il 24 dovrà essere presentata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro.