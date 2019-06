Carpi, Bonacini a un bivio: cedere o restare? Il tempo stringe

© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini con l’avvicinarsi della deadline per la cessione del club è ancora fermo a un bivio: da un lato il passaggio di mano a un nuovo soggetto imprenditoriale e dall’altro quello di dover continuare in prima persona. Al momento, nonostante le voci di un contatto con il duo Nicastro-Felleca, già proprietari del Como e ora vicini al Rieti, non si vede l’ombra di un compratore e questo potrebbe spingere Bonacini a continuare nella sua avventura in biancorosso. Come riporta la Gazzetta di Modena nelle scorse settimane i dipendenti e i collaboratori del club sono stati convocati per un primo summit organizzativo con Stefano Stefanelli pronto a costruire la rosa che verrà per la stagione in Serie C.