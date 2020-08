Carpi, Bonacini al passo d'addio. Entro la settimana il passaggio di proprietà

Sarà questa la settimana decisiva per il cambio di proprietà del Carpi. Come riporta Il Resto del Carlino Stefano Bonacini è pronto a passare la mano dopo 11 anni di gestione ad una cordata guidata dalla CereaBanca e da altre società come la Emmegi Group. Fra le parti sarebbe già stato firmato un pre-accordo in attesa del closing definitivo atteso per i prossimi giorni.