Carpi, Bonacini cerca acquirenti: prossima settimana decisiva

Sarà una settimana decisiva per quanto riguarda il Carpi. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta di Modena, il patron Bonacini cerca un acquirente per il club. Si è parlato di mister X da fuori regione e poi di una coppia imprenditori coalizzati, ma al momento non è stata confermata nessuna ipotesi.