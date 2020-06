Carpi, Bonacini: "Cosa farà il consiglio federale domani? Non lo so, attendiamo"

vedi letture

Stefano Bonacini, numero uno del Carpi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare i temi che verranno discussi all'interno del Consiglio Federale: "Non ci siamo mai sentiti in serie B, a noi non è cambiato niente. Siamo sempre stati i primi a dire di voler giocare. Per me le promozioni e le retrocessioni devi giocartele sul campo. Quando poi ci sono 55 presidenti che non vogliono giocare, per me il merito sportivo è importante. Cosa farà il consiglio federale domani? Non lo so. Avevamo chiesto di fare un’assemblea l’8, ma ci è stato detto che non c’era tempo. Attendiamo in modo silente, siamo in un’assemblea che dovrebbe essere democratica ma che di democratico ha ben poco".