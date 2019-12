Carpi, Bonacini scherza: “Se Berlusconi non prende Ibra, noi ci siamo”

© foto di Federico De Luca

In un’intervista concessa alla Gazzetta di Modenail patron del Carpi Stefano Bonacini ha parlato anche di mercato e scherzato sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic, dopo la battuta di Galliani del Monza. “Melchiorri ha caratteristiche che non fanno al caso nostro sia dal punto di vista economico sia tecnico. - spiega Bonacini – Ibrahimovic? Se Berlusconi non lo prende noi ci siamo”.