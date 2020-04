Carpi, Bonacini: "Ipotesi del sorteggio profondamente umiliante. Stupito da Ghirelli"

Contro l’ipotesi di un sorteggio per determinare la quarta formazione promossa dalla Serie C alla B torna a tuonare il presidente del Carpi Stefano Bonacini dalle colonne de Il Resto del Carlino: "Prima di tutto penso che a decidere il futuro del calcio saranno il Consiglio Federale e la Figc, non le leghe, ma questo è il regolamento, non lo dico io. Il fatto che la maggior parte delle società di Lega Pro non volessero più giocare era un sentimento già noto dall’ultima conferenza in video call e mi chiedo che senso abbia l’assemblea del prossimo 4 maggio per far votare la gente su questo tipo di proposta. Io dico solo una cosa: io e gli altri presidenti mettiamo milioni, ci mandano giustamente la Covisoc per controllare se i nostri conti sono a posto, ci penalizzano, giustamente, se non paghiamo i giocatori. E poi tu cosa ti inventi? Il sorteggio? Tutto ciò lo trovo profondamente umiliante per uno che cerca di fare le cose per bene. E questo mi stupisce ancora di più pensando a tutto l’ottimo lavoro che ha fatto fin qui Ghirelli per ridare credibilità alla Lega Pro".